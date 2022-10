L1 (J12) : Tout savoir sur Ajaccio - PSG

Ajaccio est de nouveau sur une bonne série avec 4 points pris sur ses deux derniers matches, et n'est plus très loin de sortir de la zone de relégation. Mais en face, c'est l'ogre parisien qui se présentera vendredi. Un PSG qui a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1 face à l'OM lors du Classique, dimanche dernier.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris compte 31% de victoires contre Ajaccio en Ligue 1 (5/16 – 8 nuls et 3 défaites), il n’y a que contre Monaco (24%) qu’il fait moins bien parmi les équipes affrontées au moins 5 fois.



Ajaccio n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après avoir perdu les 5 précédents.



Ce match va opposer l’équipe qui a marqué le plus de buts (Paris – 29), cadré le plus de tirs (83) et affiche le meilleur pourcentage de passes réussies (90.5%) à celle qui en a marqué le moins (Ajaccio – 8), cadré le moins (32) et affiche le plus faible pourcentage de passes réussies (75.7%).



Paris est l’équipe qui a le plus tiré à la suite d’une récupération haute en Ligue 1 cette saison (23), mais Ajaccio est l’équipe de Ligue 1 qui a subi le moins de tirs de la sorte (5).



Ajaccio est la seule équipe à ne compter qu’un seul joueur ayant joué toutes les rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison, il s’agit de Vincent Marchetti.



Paris sera privé de Sergio Ramos, suspendu, pour ce match. Le club de la capitale encaisse 1 but par match en moyenne en Ligue 1 lorsque l’Espagnol est absent depuis son arrivée en début de saison dernière, contre seulement 0.6 lors des 22 matches qu’il a disputés.