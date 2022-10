L1 (J12) : Reims arrache un succès précieux face à Auxerre

📊 Dans un match serré, le @StadeDeReims s'impose et signe sa première victoire à la maison ! 🔴⚪#SDRAJA pic.twitter.com/tP4IOiDcZt — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 23, 2022

M.Niang répond à Balogun

Ito permet aux Marnais d’emporter la décision

Match décisif dans la lutte pour le maintien, entre les deux formations juste au-dessus de la charrette ! Revenus de chez le dauphin du PSG avec un point malgré deux expulsions, les Rémois voulaient confirmer leur rebond né de la prise de fonction de Will Still. Lui-aussi adjoint passé entraîneur principal la semaine dernière, Michel Padovani espérait poursuivre sur la lancée du nul obtenu contre Nice. Les deux formations s’avançaient avec prudence. Les blocs ont vite réculé à la perte de balle, personne ne s’aventurant à presser. Poussés par leur public, les Rémois ont toutefois mis davantage d’intensité et d’agressivité dans les duels, réveillant la peur des cartons rouges trop souvent reçus cette saison. Mais Monsieur Ben El Hadj a favorisé la psychologie et le spectacle, et le public reprit son souffle après les interventions mal maîtrisées de Cheikh Keita (qui faisait sa première dans l’élite en charnière), Dion Lopy, Bradley Locko ou encore Azor Matusiwa. Il fallut attendre la 28eme minute pour assister à la première occasion, intervenue grâce à une délicieuse passe en profondeur de Junya Ito pour Folarin Balogun qui, gêné par Paul Joly, n'a pu croiser avec suffisamment de puissance. Benoît Costil s'est déployé sur la droite pour repousser la tentative.Quelques instants plus tard, Arbër Zeneli a cherché le trou entre Joly et Jubal. Balogun, parti en trombe de l’aile gauche, a ouvert le pied de façon chirurgicale pour battre le dernier rempart icaunais. Petit filet opposé ! Les locaux n'ont pu savourer l’avantage au score que quelques minutes, puisqu’à la 33eme, Hamza Sakhi a déposé un amour de centre rentrant aux 5,50, où M’Baye Niang conclut d’une tête clinique dans le soupirail gauche. Après s’être rendu coup pour coup, les deux équipes n'ont plus voulu prendre de risques et Ito a anticipé une transversale ratée de Joly vers l’arrière. La volée de l’entrée de la surface de l’international japonais a été sortie de sous la lucarne par Costil, excellent dans l’anticipation. Contents du point pris à l’extérieur à la pause, les Icaunais ont laissé le monopole du ballon à leurs hôtes au retour des vestiaires. Zeneli en a profité à la 63eme pour provoquer balle au pied Joly et trouver Balogun aux 16 mètres. Dos au but, le jeune Anglais a réalisé un enchaînement de classe, contrôlant du gauche en se retournant pour enrouler du droit à mi-hauteur. D’une magnifique horizontale, Costil a empêché ses hôtes de reprendre la mène ! Les Marnais n’étaient toutefois pas à l’abri d’un contre, et à la 58eme, C.Keita s'est troué sur une passe anodine de Birama Touré. Nuno Da Costa dit « merci ! », et fila en profondeur. Pas en confiance, l’international cap-verdien a senti le retour de ses adversaires sur ses talons et précipité sa frappe, qui fila juste au-dessus de la lucarne gauche.Le Stade de Reims toucha du bois à la 77eme, après un renversement de Yunis Abdelhamid pour Alexis Flips, qui s'est appliqué pour servir un caviar à Balogun au second poteau. Le meilleur buteur marnais a repris d’un plat du pied élégant... en plein sur le montant !Cinq minutes plus tard, C.Keita s'est encore raté, offrant à M.Niang la possibilité de frapper de près en angle fermé côté gauche. Y.Diouf a mis le pied en opposition ! Une parade cruciale, puisqu’elle a permis à Auguste-Delaune d’exulter à la 86eme. Ito a fait céder Costil une seconde fois, après que le meilleur icaunais eut repoussé dans ses pieds un centre-tir de Mitchell Van Bergen, obtenu grâce à un gros effort de Jens Cajuste. Trop frileux, sur le reculoir, les Auxerrois ne méritaient pas mieux et retombent dans la zone rouge, tandis que les Marnais s’offrent un bon bol d’air et trois points d’avance sur le premier relégable brestois.