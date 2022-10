L1 (J12) : Brest renoue avec la victoire aux dépens de Clermont

Avant le coup d’envoi, Clermont avait un bilan de trois victoires et deux défaites à domicile cette saison en championnat. Les Brestois, eux, n’ont gagné qu’une seule fois cette saison, à l’extérieur sur le terrain d’Angers. Brest a entamé parfaitement son match avec une triple occasion à la 8eme minute. Le gardien clermontois Mory Diaw est décisif et repousse les tirs d’Honorat, Pereira Lage et Lees-Melou. Diaw ne peut rien six minutes plus tard sur un penalty accordé après une faute sur Duverne et transformé dans l’axe par Romain Del Castillo (15eme, 0-1). Clermont va revenir par la suite dans la rencontre mais avec seulement trois tirs dont un cadré, les locaux sont restés stériles à la pause. Brest a entamé la seconde période comme la première. Franck Honorat, ancien Clermontois, a déposé Alidu Seidu sur un contrôle orienté avant d’ajuster une frappe du gauche que Mory Diaw n'a pu que dévier dans son but (55eme, 0-2).

📈 La belle performance du @SB29 qui inscrit 3 buts contre le @ClermontFoot ! 💪#CF63SB29 pic.twitter.com/9clbG19e2S

— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 23, 2022

Brest libéré

Brest va enfoncer un peu plus les Clermontois treize minutes plus tard après une action éclair. Romain Del Castillo a déposé de l’extérieur du pied un ballon sur la tête de Jérémy Le Douaron, tout juste rentré en jeu (0-3, 68eme). Le Français fusille Mory Diaw à bout portant et conclut la meilleure prestation brestoise cette saison. Clermont sauvera l’honneur en fin de match grâce à Allevinah du gauche (89eme, 1-3), une réaction trop tardive pour obtenir quelque chose au terme de cette rencontre. Brest n’avait plus gagné un match depuis le 21 août dernier. Avec ce succès (1-3), les Bretons lâchent la lanterne rouge au détriment d’Angers. Clermont reste 9eme. Les Brestois accueilleront Reims dans une semaine. Clermont se déplacera sur le terrain de Nantes.