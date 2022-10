L1 (J11) : Un bon point pour Ajaccio à Troyes

Lis stoppe le penalty de Nouri

Belaili met le feu

Menés au score sur un but de Porozo, les Ajacciens ont eu la force mentale de revenir au score grâce à El Idrissy pour arracher un nul (1-1) qui confirme leurs bonnes dispositions du moment. Nul doute toutefois qu’Olivier Pantaloni espérait mieux pour son équipe qui a dominé la seconde période et a raté un penalty avant la pause.Vainqueur surprise à Marseille la semaine dernière (2-1), l’AC Ajaccio venait à Troyes avec l’ambition de confirmer son regain de forme. Une équipe troyenne qui restait sur deux matchs sans victoire. Dès l’entame de match, il était clair que les deux formations ne souhaitaient pas se livrer et on assistait à un combat tactique avec deux blocs bien en place. De nombreuses fautes venaient hacher le rythme du match dans lequel il ne se passait pas grand-chose. Pour autant, les Corses obtenaient un penalty suite à une main d’Abdu Conté (35eme). Riad Nouri s’en chargeait mais sa frappe croisée, trop, molle, était repoussé par Mateusz Lis. Une belle manière pour le portier troyen de fêter sa première titularisation. Quasiment dans la foulée, Troyes avait aussi l’occasion d’ouvrir le score sur une sortie, loin de ses buts, ratée de Benjamin Leroy. Ripart qui héritait du ballon manquait alors de spontanéité pour tenter sa chance. Moussiti-Oko parvenait lui aussi à plusieurs reprises à se montrer dangereux de la tête mais à chaque fois c’était hors cadre.Au retour des vestiaires, les Corses semblaient prendre le jeu à leur compte avec un peu plus de justesse technique. Sur un corner sortant tiré par Riad Nouri (56eme), le ballon revenait sur Youssouf Koné qui allumait, Lis se détendait bien pour dégager sur Nouri dont la frappe était captée par le gardien troyen. Des Troyens qui reculaient et laissaient Moussiti-Oko se balader dans la surface mais oubliait de frapper (58eme) ; Les Corses semblaient vraiment avoir la mainmise sur le jeu mais ce sont les Troyens qui ont finalement réussi à ouvrir le score sur un contre éclair. Après une course de 60 mètres, Jackson Porozo trompait Benjamin Leroy d’une frappe croisée dans le petit filet. (1-0, 75eme). Un coup dur au moral des Corses qui n’étaient pas loin de céder une seconde fois mais le but Mama Baldé était refusé logiquement pour un hors-jeu (80eme) Venait alors le show Youcef Belaili qui a u montrer toute sa finesse technique en éliminant deux joueurs troyens dans la surface avant de servir sur un plateau El Idrissy qui égalisait d’une frappe croisée (1-1, 87eme). L’Algérien qui a su dynamiser l’attaque ajaccienne grâce à son style déroutant. Au final, les deux équipes se quittaient sur ce score nul (1-1) qui doit malgré tout laisser un goût amer aux Corses qui avaient les moyens de faire mieux. Pour Troyes, le collectif a eu du mal à se montrer dans ce match et il va falloir faire beaucoup mieux lors des prochaines échéances avec un enchainement de matchs contre Lorient puis le PSG. Des Parisiens que l’ACA accueillera dès le prochain weekend.