L1 (J11) : Tout savoir sur Monaco - Clermont

Monaco continue d'enchaîner les victoires, semaine après semaine, confirmant son superbe état de forme actuel. L'ASM n'est qu'à six points de la première place et compte bien grimper sur le podium. Clermont va plutôt bien également puisqu'il reste sur deux victoires de rang, étant désormais positionné devant... l'OL, entre autres, au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 7 matches contre Clermont toutes compétitions confondues (5 victoires, 1 nul), c’était en Ligue 2 en avril 2012 (0-1).



Monaco a remporté ses 5 derniers matches de Ligue 1, seul Lorient est sur une meilleure série (6).



Clermont a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (3-1 à Ajaccio, 2-1 v Auxerre) mais n’a encore jamais fait la passe de 3 dans l’élite.



Monaco a marqué lors de ses 11 dernières réceptions en Ligue 1 (7 victoires, 1 nul, 3 défaites), seul Paris est sur une meilleure série (15).



Clermont est la seule équipe de l’histoire à avoir remporté autant de matches à l’extérieur qu’à domicile (7) en Ligue 1.



Clermont est l’une des 5 équipes, avec Lorient, Nantes, Reims et Toulouse, à ne pas encore avoir marqué le moindre but grâce à un défenseur en Ligue 1 2022/23.