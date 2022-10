L1 (J11) : Tout savoir sur Auxerre - Nice

Auxerre ne se sort pas de sa spirale négative et va marquer un nouveau départ avec le licenciement de Jean-Marc Furlan, qui avait permis à l'AJA de remonter dans l'élite la saison dernière. Nice, de son côté, a retrouvé le chemin de la victoire et compte enfin enchaîner sous la houlette de Lucien Favre.

Les stats à connaître (avec Opta)

Auxerre a perdu 5 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), après avoir gagné 2 des 4 premiers cette saison (1 nul, 1 défaite).



Vainqueur de Troyes 3-2 lors de la dernière journée, Nice n’a encore pas réussi à enchaîner 2 succès de rang dans l’élite cette saison.



Auxerre et Nice sont, avec Reims et Strasbourg, 2 des 4 équipes à ne pas encore avoir marqué le moindre but depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison.



Auxerre et Nice sont 2 des 3 équipes avec Lorient à ne pas encore avoir concédé le moindre penalty en Ligue 1 cette saison, tandis que Nice est celle qui en a obtenu et converti le plus (4).



Nice est, avec Ajaccio, l’équipe qui produit le moins de buts en Ligue 1 cette saison (22 – 9 pour, 13 contre).