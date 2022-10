L1 (J11) : Statu quo entre Auxerre et Nice

Nice restait sur deux succès lors de ses quatre derniers matches. Auxerre n’avait plus gagné une rencontre depuis le 27 août et un succès à domicile face à Strasbourg.

Cet après-midi, Nice met 20 minutes avant de lancer les hostilités. Un premier but inscrit par Andy Delort après une percée monumentale de Képhren Thuram. Le français élimine quatre joueurs à lui tout seul avant de glisser le ballon à l’Algérien qui conclut dans le but vide (20’ 0-1). A la 37eme minute de jeu, le même Andy Delort se blesse après un duel aérien. Le buteur niçois est touché au niveau du genou droit et remplacé dans la foulée par Nicolas Pépé.

Auxerre va profiter de l’évènement pour égaliser quelques minutes plus tard. Mathias Autret, sur corner, dépose le ballon sur la tête de Nuno da Costa qui devance Gaëtan Laborde et trompe Schmeichel juste avant la pause (42’ 1-1).

Au retour des vestiaires, c’est bien Auxerre qui se procure la plus belle occasion avec un dribble à 20 mètres de Lassine Sinayoko puis une frappe au sol qui oblige Kasper Schmeichel à se détendre (59’). Nice se mue complétement offensivement en seconde période, malgré l’entrée en jeu d’Aaron Ramsey. Mbaye Niang, entré en jeu, trouve le poteau à 5 minute de la fin mais manque de réussite.

Auxerre réalise une belle prestation en seconde période mais enchaine un septième match sans victoire. Nice n’a toujours pas gagné deux rencontres de suite en Ligue 1. Les joueurs de Lucien Favre pointent à une triste 13e place avec seulement 3 victoires en 11 rencontres.

Le calendrier auxerrois est plutôt clément avec un déplacement à Reims dimanche prochain avant la réception d’Ajaccio la semaine suivante. Nice accueillera Nantes avant une rencontre extrêmement importante en Europa League face au Partizan Belgrade le 27 octobre.