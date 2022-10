L1 (J11) : Monaco se saborde contre Clermont

Trois jours après la claque reçue en Ligue Europa face à Trabzonspor (0-4), Monaco retrouvait, ce dimanche, les affaires courantes avec la réception de Clermont à Louis-II dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Tout a très mal commencé pour les joueurs du Rocher. Auteur d’une faute au niveau du talon d’Achille de Khaoui, Camara est exclu dès la 16e minute de jeu. En infériorité numérique durant la majeure partie de la rencontre, les joueurs de Philippe Clément ont tout de même réussi à ouvrir la marque dans cette partie. Après une faute de Magnin sur Embolo dans la surface de réparation, l’ASM a obtenu un penalty. En deux-temps, Embolo a réussi tromper Diaw pour donner l’avantage à son équipe dans cette partie (1-0, 31e).

Clermont pas assez précis

Bien rentrés dans cette seconde période, les Clermontois, grâce à leur supériorité numérique, se sont installés dans le camp monégasque. La récompense est venue par Andric. A la suite d’une frappe de Kyei repoussée par Nubel, l’attaquant serbe a bien suivi pour propulser le ballon dans le but de l’ASM (1-1, 53e). Malgré 21 tirs pour seulement 7 cadrés dans cette partie, Clermont n’a pas réussi à marquer ce second but face à des Monégasques émoussés physiquement avec cette deuxième rencontre dans la semaine. La fin de match fut tendue avec plusieurs cartons distribués des deux côtés.



Au classement, Monaco n’enchaînera pas avec une sixième victoire de suite. Les joueurs de la Principauté manquent l’occasion de se rapprocher du podium et perdent une position puisque Rennes passe à la 5e place. 6es les Monégasques sont deux rangs devant leur adversaire du jour, qui enchaîne avec un troisième match de suite sans défaite en Ligue 1.