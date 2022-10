L1 (J10) : Tout savoir sur Nice - Troyes

Nice a livré un contenu très intéressant sur la pelouse du PSG le week-end dernier, mais est reparti du Parc des Princes avec une deuxième défaite de rang en championnat. Troyes, qui compte trois points de plus que les Aiglons, reste de son côté sur une victoire et un nul, et continue de se montrer très régulier depuis plusieurs semaines.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice compte exactement 50% de victoires contre Troyes en Ligue 1 (7/14 – 3 nuls, 4 défaites), mais n’a jamais gagné 2 fois de suite contre l’Estac dans l’élite. Les Aiglons ont remporté la dernière confrontation en avril dernier (1-0 à domicile).



Troyes n’a perdu qu’un de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), alors que l’Estac avait perdu ses 3 premiers de la saison.



Nice reste sur 3 défaites à domicile sans marquer en Ligue 1, mais n’a jamais connu 4 réceptions consécutives sans trouver le chemin des filets en L1.



Nice n’a marqué qu’un seul but à domicile en Ligue 1 cette saison (penalty de Delort v Strasbourg le 14 août), son dernier but dans le jeu sur son terrain remontant au 14 mai (Kluivert v Lille). Troyes a de son côté marqué 10 fois à l’extérieur en L1 2022/23, 3e total derrière Paris (19) et Montpellier (12).



Aucune équipe ne compte plus de tirs cadrés depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison que Troyes (16, pour un seul but).



Lucien Favre affiche 0.9 point par match et 22% de victoires depuis son retour sur le banc de Nice en Ligue 1, contre 1.7 point et 49% de succès lors de son premier passage.