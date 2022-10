L1 (J10) : Tout savoir sur Marseille - Ajaccio

En plus de s'attacher solidement à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1, l'OM s'est enfin offert une victoire en Ligue des champions, mardi soir, contre le Sporting (4-1). Le club phocéen veut s'appuyer sur ce gain de confiance pour enfoncer un peu plus une équipe d'Ajaccio, bon dernier de L1 avec 4 petits points pris depuis le début de saison.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera le 1er match de Ligue 1 entre Marseille et Ajaccio depuis le 4 avril 2014, remporté 3-1 par les Phocéens à domicile grâce à un triplé d’André Ayew. L’OM n’a perdu qu’une seule de ses 13 réceptions des Corses dans l’élite (9 victoires, 3 nuls), en avril 2005 (1-2).



Marseille a perdu 2 de ses 4 dernières réceptions d’équipes promues en Ligue 1 (2 victoires), contre Lens en janvier 2021 (0-1) et Clermont en février 2022 (0-2), soit autant de défaites que lors de ses 16 précédentes rencontres de ce genre (11 succès, 3 nuls).



Ajaccio n’affiche que 4 points et 5 buts après 9 matches de Ligue 1 cette saison, ses plus faibles totaux à ce stade de la compétition.



Après son succès à Brest le 18 septembre (1-0), Ajaccio pourrait remporter 2 déplacements consécutifs sur une même saison de Ligue 1 pour la 1re fois depuis décembre 2011-janvier 2012 (2). L’ACA n’y est pas parvenu lors de ses 2 dernières campagnes dans l’élite, en 2012/13 et 2013/14.



Aucune équipe ne compte plus de buteurs de nationalités différentes en Ligue 1 cette saison que Marseille (7), tandis qu’Ajaccio affiche le plus faible total (2).