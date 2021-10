L1 (J10) : Tout savoir sur Clermont - Lille

Après son début de saison très intéressant, Clermont est en chute libre, avec aucune victoire sur les 7 derniers matches. 15e, la formation de Pascal Gastien doit rapidement réagir, sous peine de se rapprocher de la zone rouge. Lille est de son côté en pleine bourre et vient de remporter ses 3 derniers matches de Ligue 1. Le LOSC n'est qu'à deux points du top 4.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches contre des promus en Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), remportant les 5 plus récents.



Clermont a perdu 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls), c’est autant que lors de ses 18 précédents en championnat (11 victoires, 4 nuls).



Lille a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2-1 v Reims, 2-1 à Strasbourg, 2-0 v Marseille), aucune équipe n’est sur une meilleure série actuellement.



Clermont n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches à domicile en championnat (13 victoires, 5 nuls), mais c’était le plus récent, en Ligue 1 contre Monaco le 26 septembre (1-3).



Clermont est l’équipe qui aligne en moyenne le 11 de départ le plus âgé en Ligue 1 cette saison (28 ans et 48 jours).



Clermont est l’équipe qui compte le moins de buteurs différents en Ligue 1 cette saison (3). Seuls Mohamed Bayo (5 buts), Elbasan Rashani (4) et Jodel Dossou (1) ont trouvé la faille pour les Auvergnats.



Clermont est l’équipe qui a commis le plus d’erreurs amenant à un but en Ligue 1 cette saison (3 – toutes par Arthur Desmas) alors que les Auvergnats n’en avaient commis aucune en Ligue 2 2020/21.



Le milieu de Lille Benjamin André est le joueur qui a récupéré le plus de ballons (89) et remporté le plus de duels (81) en Ligue 1 cette saison. Il est aussi celui qui a commis le plus de fautes dans l’élite en 2021/22 (22) tandis que le latéral de Clermont Akim Zedadka est celui qui en a subi le plus (31).



Jonathan David a inscrit 17 buts en Ligue 1 en 2021, seul Nicolas Pépé (21 en 2018) et Salomon Kalou (18 en 2013) font mieux avec Lille sur une année civile dans l’élite au 21e siècle.



Jocelyn Gourvennec a remporté ses 3 derniers matches sur le banc de Lille en Ligue 1, mais n’a jamais fait la passe de 4 en tant qu’entraîneur dans l’élite.