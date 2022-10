L1 (J10) : Tout savoir sur Clermont - Auxerre

Clermont a repris des couleurs le week-end dernier en s'imposant pour basculer dans la première partie de tableau. On ne peut pas en dire autant d'Auxerre, qui a mis fin à sa série de défaites, mais qui n'a pris qu'un point sur ses cinq derniers matches de championnat. L'AJA est à 5 points de son adversaire du jour, et n'a qu'une longueur d'avance sur la zone rouge.

Les stats à connaître (avec Opta)

Clermont et Auxerre vont s’affronter lors d’une autre compétition que la Ligue 2 pour la toute 1re fois. Les Clermontois ont remporté 6 des 10 dernières confrontation (2 nuls, 2 défaites), dont les 2 plus récentes en 2020/21.



Lors des 18 précédentes rencontres entre Clermont et Auxerre (toutes en Ligue 2), aucune équipe n’a jamais marqué plus de 2 buts. De ce fait, ces 18 matches ont accouché d’une moyenne de 1.7 but (30 au total).



Clermont affiche 4 victoires en 9 matches de Ligue 1 cette saison (1 nul, 4 défaites), soit le double de son total de 2021/22 au même stade (4 nuls, 3 revers).



Auxerre n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), mais n’a plus connu plus longue série en championnat (Ligue 1 + Ligue 2) depuis octobre – décembre 2019 (9 en L2).



Auxerre a récolté 4 cartons rouges en Ligue 1 cette saison et n’a fait plus qu’une seule fois sur un même exercice au 21e siècle : 5 lors de sa précédente saison dans l’élite en 2011/12.



Aucun gardien ne compte plus d’arrêts de tirs venant de la surface que Mory Diaw (Clermont) en Ligue 1 cette saison (27).