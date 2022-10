L1 (J10) : Nice retrouve le sourire

Nice reste sur deux défaites de suite en Ligue 1 avant le coup d’envoi, face à Angers puis le Paris Saint Germain. Cet après-midi, les Niçois mettent 2 min avant de prendre l’avantage. Une tête magnifiquement placée de Mattia Viti après un centre de Sofiane Diop et ça fait 1-0 pour les locaux. Nice qui a l’occasion de faire le break quelques minutes plus tard après un superbe boulot de Khéphren Thuram dans l’axe. Ce dernier décale pour Nicolas Pépé mais l’Ivoirien dévisse complètement son plat du pied (11’). L’Ivoirien se démarque une nouvelle fois à la 36eme minute avec un superbe crochet sur Palmer-Brown. Penalty accordé à Nice et Andy Delort marque le jour de ses 31 ans (38’ 2-0).

Une prestation solide qui se poursuit en seconde période. 5 minutes seulement après la reprise, Nice inscrit un 3e but grâce à Nicolas Pépé. L’Ivoirien conclut du droit après une percée tout en puissance dans la défense troyenne (50’ 3-0). Le Gym a l’occasion d’en mettre un 4e mais Gaëtan Laborde voit sa lourde frappe heurtée la barre transversale (74’). L’ESTAC va revenir dans ce match à 10 min de la fin avec une reprise contrée de Xavier Chavalerin, tout juste rentré en jeu (83’ 3-1). La fin de match se tend après un deuxième but de Troyes, inscrit par Abdu Conté après une talonnade dans la surface d’Ugbo (90’ 3-2). Nice se sera fait peur mais Nice s’impose et revient à hauteur de son adversaire.

Troyes n’a jamais vraiment su exister dans cette rencontre. 30% de possession de balle à la pause, 39% au total. Les Troyens n’ont pas réussi à imposer un rythme dans cette rencontre, mis à part lors deux 10 dernières minutes. Ils concèdent ainsi une 5e défaite en 10 matches de Ligue 1 cette saison et accueilleront Ajaccio dimanche prochain.

Nice se déplacera le même jour sur le terrain d’Auxerre.