L1 (J10) : Clermont remonte et enfonce Auxerre

Sur le papier, Clermont avait à cœur de gommer le doute, après une dernière sortie perdue à domicile face à Troyes, fin octobre. Contre l’AJA, les hommes de Pascal Gastien se sont évertués à ne pas se mettre de nouveau en fâcheuse position. On ne jouait que depuis une minute et demi, quand Saïf-Eddine Khaoui a tenté une première frappe du gauche des 20 mètres, stoppée par Benoit Costil (2ème).

Palpable, la domination des Auvergnats et a été récompensée peu avant le quart d’heure de jeu, sur un centre remisé par Yohann Magnin et conclu victorieusement de la tête par Elbasan Rashani (11ème). Une joie de courte durée car ce but a été annulé par la VAR, pour une position de hors-jeu. Pas de quoi freiner les ardeurs côté locaux, avec un tir du gauche à bout portant de Neto Borges, passé au-dessus (18ème) et un nouveau but inscrit mais annulé pour hors-jeu sur un tir croisé du droit de Greyjon Kyei (42ème) juste avant la pause.

En face, si les Bourguignons ont globalement subi les assauts adverses en contres, ils ont fini par s’enorgueillir en fin de premier acte, comme en a témoigné cette frappe du droit au point de penalty d’Hamza Sakhi, passée tout près de la barre transversale (43ème). Ces bonnes initiatives ont été imitées par les visiteurs dès le retour des vestiaires. Plus d’agressivité saine sur les phases de pressing, mais aussi plus de risques d’être cueillis à froid sur les contres fulgurants.

L’un d’eux a finalement fait la différence peu avant l’heure de jeu, avec un ballon en profondeur de Johan Gastien converti en lucarne, du pied gauche, par Saïf-Eddine Khaoui (1-0, 56ème). Auxerre a à peine eu le temps de panser ses plaies, que Greyjon Kyei a remis ça deux minutes plus tard, sur une chevauchée en partant de la gauche et un tir enroulé dévié et perverti par un rebond devant le gardien (2-0, 58ème).

La différence est faite pour les Clermontois qui n’ont vraiment douté qu’en toute fin de match, par la suite, sur un corner dévié par Alexandre Coeff et prolongé du gauche dans les buts par Jubal (2-1, 90ème). Dans une fin de partie tendue, et marquée par l’étonnante exclusion de Jean-Marc Furlan, pour des gestes déplacés à l’encontre des supporters adverses, Clermont est allé chercher son cinquième succès de la saison en Ligue 1, pour trôner un peu plus dans le top 10 et pointer avec seize longueurs en dix matches, soient le double d’un adversaire présenté comme direct en début de campagne.

Lors de la prochaine journée, les Auvergnats tenteront de bonifier ce bon résultat à Monaco, pendant qu’Auxerre essaiera de se reprendre lors de la venue de l’OGC Nice.