L1 (J1) : Tout savoir sur Troyes - PSG

Après Monaco et Lyon, ce sera ensuite au Paris Saint-Germain de faire ses débuts en Ligue 1 dans cette saison 2021-22. En pleine mission reconquête, après avoir perdu le titre l'an dernier au profit de Lille, les joueurs de Mauricio Pochettino ont rendez-vous au Stade l'Aube pour défier un des promus de Ligue 2. Du côté des locaux, c'est un premier gros test d'entrée pour Laurent Batlles et les siens.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Troyes a perdu ses 7 derniers matches de Ligue 1 contre Paris, la pire série de son histoire face à un même adversaire dans l’élite (également 7 contre Guingamp entre 2002 et 2018). L’ESTAC pourrait ainsi enchaîner 8 revers de suite face à une même équipe en L1 pour la 1ère fois de son histoire.



Troyes a perdu ses 3 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (12 buts encaissés, dont 9 en mars 2016 lors de la plus large défaite de l’histoire de l’ESTAC dans l’élite), après n’avoir perdu qu’une seule de ses 6 premières (2 victoires, 3 nuls).



Paris a perdu 3 de ses 7 derniers matches face à un promu en Ligue 1 (4 victoires), soit autant que sur les 61 précédents. Par ailleurs, les 5 derniers revers du PSG face à un promu ont tous eu lieu hors de ses bases : à Reims (0-1 en 2012/13 et 1-3 en 2018/19), Strasbourg (1-2 en 2017/18), Lorient (2-3 en 2020/21) et Lens (0-1 en 2020/21).



Troyes n’a remporté qu’un seul de ses 9 matches d’ouverture en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), c’était en juillet 2001 face à Guingamp (3-0). L’ESTAC n’a jamais gagné un match du genre en tant que promu (5 rencontres – 3 nuls, 2 défaites).



Paris n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier en date à Lens en septembre 2020 (0-1). Le PSG n’a remporté qu’une de ses 4 dernières rencontres du genre face à un promu (1 nul, 2 défaites).



Paris a remporté 7 de ses 8 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 nul), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 4 précédents (2 nuls, 1 défaite).



Troyes (63.7%) et Paris (63.3%) sont les 2 seules équipes à avoir affiché une possession moyenne supérieure à 60% en Ligue 1 + Ligue 2 2020/21.



Recruté par Troyes cet été, Renaud Ripart reste sur 11 buts lors de sa dernière saison de Ligue 1 avec Nîmes, son meilleur total sur un même exercice en championnat. Paris est cependant l’équipe contre laquelle il a le plus joué dans l’élite sans jamais être décisif (5 matches).



Le nouveau latéral de Paris Achraf Hakimi a été impliqué sur 30 buts (12 buts, 18 passes décisives) en Bundesliga + Serie A depuis le début de la saison 2019/20, seul Robin Gosens (34) fait mieux parmi les défenseurs des 5 grands championnats sur la période.



L’entraîneur de Troyes Laurent Batlles va connaître son tout premier match sur un banc en Ligue 1, lui qui compte 66 rencontres de Ligue 2 avec l’ESTAC, pour 39 victoires (59%) et 1.94 point pris par match dans la division.