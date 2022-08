L1 (J1) : Tout savoir sur Montpellier-Troyes

13ème du dernier exercice de Ligue 1, Montpellier a connu une pré-saison catastrophique avec 5 défaites en autant de matchs. Le dernier revers a été concédé face à Crystal Palace (4-2). 15ème la saison passée avec un statut de promu, Troyes a remporté 1 seul de ses 4 matchs de préparation, face au Havre (3-0).

Les stats à connaître :

Montpellier va recevoir pour la 1ère journée de Ligue 1 pour la 17ème saison consécutive. Le MHSC a toujours joué à domicile à la 1ère journée au 21e siècle (16 réceptions - 6 victoires, 5 nuls, 5 défaites), comptant 3 réceptions de plus que toute autre équipe sur la période.



Troyes n’a remporté son match d’ouverture d’une saison de Ligue 1 qu’une seule fois, en 2001 contre Guingamp (3-0), pour 3 nuls et 6 défaites.



Montpellier a achevé la saison 2021-22 de Ligue 1 par 7 réceptions sans victoire (3 nuls, 4 défaites) et n’a plus gagné à la Mosson dans l’élite depuis le 23 janvier dernier contre Monaco (3-2).



Troyes est l’équipe que la nouvelle recrue de Montpellier Wahbi Khazri a le plus souvent affrontée sans jamais perdre en Ligue 1 (6 matches, 4 victoires, 2 nuls).