L1 (J1) : Tout savoir sur Clermont-PSG

La grande première de Christophe Galtier à la tête du PSG en Ligue 1. Ce samedi, sur la pelouse du Stade Gabriel-Montpied, Clermont reçoit le club francilien, champion de France en titre, pour la 1ère journée de la saison 2022-2023. Sans Kylian Mbappé (forfait en raison d'une souffrance aux adducteurs), Paris pourra néanmoins compter sur les présences de Lionel Messi et Neymar.

Les stats à connaître :

Christophe Galtier va faire ses débuts avec le PSG en Ligue 1, lui qui n'a jamais perdu pour sa première seul sur un banc d'un club de l'élite.



Avec seulement 18 points pris à domicile en Ligue 1 la saison passée, Clermont possède le plus faible total dans ce registre parmi les équipes encore présentes cette saison. Saint-Étienne comptait 18 unités ; Bordeaux et Metz 16, mais ces formations sont désormais à l'étage inférieur.



Lors de l'exercice 2021-2022, le PSG avait dominé Clermont au Parc des Princes (4-0), avant de s'imposer encore plus largement lors du match retour (1-6).