L1 (J1) : Tout savoir sur Bordeaux - Clermont

Passé tout proche du dépôt de bilan, mais finalement racheté par Gérard Lopez, Bordeaux sera finalement bien en Ligue 1 cette saison et tentera de s'éviter une nouvelle saison compliquée. En face, promu, Clermont a hâte de découvrir l'élite du football français. Après une présaison intéressante, le club auvergnat aura un carte à jouer au Matmut Atlantique.

Les stats à connaitre (avec Opta)

Face à Bordeaux, Clermont va devenir la 79e équipe de l’histoire à effectuer ses débuts en Ligue 1, la 9e depuis le début du 21e siècle.



C’est la première fois que Bordeaux et Clermont s’affrontent lors d’un match de championnat dans l’histoire, le dernier match entre les deux clubs ayant eu lieu en Coupe de France en janvier 2017 (victoire 1-0 des Girondins).



Bordeaux a remporté 5 de ses 7 matches d’ouverture d’une saison de Ligue 1 face à un promu (2 défaites), mais a perdu le dernier en date face à Monaco en août 2013 (0-2), son seul match du genre lors duquel il n’avait pas trouvé la faille.



Bordeaux a remporté 3 de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que sur les 15 précédents (1 nul, 11 défaites).



Clermont reste sur 8 matches consécutifs en marquant au moins un but en Ligue 2, sa meilleure série en championnat depuis janvier-avril 2018 (14).



Bordeaux a perdu 4 de ses 6 derniers matches d’ouverture disputés à domicile en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), soit une défaite de plus que sur les 40 premiers (27 victoires, 10 nuls).



Clermont reste sur 5 défaites lors de ses 9 dernières rencontres à l’extérieur en championnat (4 victoires), soit autant que sur les 27 précédentes (11 victoires, 11 nuls).



En terminant 12e la saison passée en Ligue 1, Bordeaux a bouclé une 3e saison consécutive hors du top 10 pour la 1ère fois depuis la période 1971-1975 (4 saisons de rang hors du Top 10).



L’attaquant de Bordeaux Jimmy Briand a été buteur lors de 16 saisons de Ligue 1 différentes et pourrait devenir le 1er joueur à trouver la faille sur un 17e exercice dans l’élite depuis Bernard Zénier en 1990/91.



Seuls 4 joueurs de l’effectif actuel de Clermont ont déjà évolué en Ligue 1 avant cette saison : Cédric Houtondji (18 matches avec Rennes), Johan Gastien (15 avec Dijon), Jordan Tell (11 avec Caen puis Rennes) et Driss Trichard (2 avec Toulouse puis … Bordeaux).