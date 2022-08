L1 (J1) : Montpellier porté par Savanier

Une première journée qui aura tenu toutes ses promesses du côté de La Mosson. Ce dimanche, Montpellier et Troyes s’étaient donnés rendez-vous pour la rentrée des classes de ce championnat de France 2022/23. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard du côté de l’enceinte héraultaise.



En effet, dès la 3e minute de jeu, Théo Sainte-Luca, une des nouvelles recrues du MHSC arrivée en provenance de Nîmes, a trouvé la faille. A la réception d’un centre de Maoussa, autre arrivée dans l’Hérault, le défenseur gauche reprend le ballon et trompe Gallon (1-0, 3e). Dans la foulée, Troyes hérite d’un penalty, peu évident à la suite d’une faute de Falaye Sakho sur Salmier. Florian Tardieu, lui, ne s’est pas fait prier pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 12e). Moins de trois minutes plus tard, Savanier trouva lui aussi la faille pour permettre à son équipe de reprendre les devants dans cette partie (2-1, 15e). Joie de courte durée pour les Héraultais puisque Mama Baldé, d’une superbe reprise de volée du droit a remis les deux équipes à égalisé peu avant la fin des 20 premières minutes de ce premier acte.

Un premier succès depuis mars

Au cours d’une deuxième période un peu plus équilibrée où les organismes ont souffert de la chaleur (39° ressentis à la Mosson), Montpelliérains et Troyens se sont neutralisés avant un nouveau chef-d’œuvre du capitaine Téji Savanier. A la réception d’un centre en retrait de Cozza, tout juste entré en jeu, l’ancien Nîmois ouvre son pied droit et trompe Gallon d’une frappe en pleine lucarne (3-2, 81e). Le score n’évoluera plus dans cette partie malgré une énorme occasion de la part de Mama Baldé en fin de match mais Omlin était à la parade pour sortir la frappe de l’attaquant troyen.



Pour Montpellier, cette victoire est une première en Ligue 1 depuis le mois de mars et un succès à Bordeaux (2-0). Mieux, les Héraultais ont retrouvé le succès devant leurs supporteurs pour la première fois depuis le 23 janvier dernier et une victoire face à Monaco sur le même score de 3-2.