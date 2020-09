Kevin Fortuné, l'homme à tout faire de l'AJA

Première recrue de l'été auxerrois, Kevin Fortuné n'a pas encore marqué. Mais à l'AJA, il apporte déjà énormément. Son arrivée a permis de légitimer l'ambition de top 5 annoncée par Jean-Marc Furlan. Pas encore décisif, l'ancien joueur de Lens ou de Troyes a déjà été remarqué grâce à son activité. Un premier indicateur sur sa forme physique après une expérience en Iran et six mois sans club. « S'il a une bonne condition et qu'il se sent bien physiquement, il va pouvoir apporter. En pleine possession de ses moyens, c'est un super joueur. Depuis le début de la saison, il a l'air bien alors on peut s'attendre à le voir apporter sa pierre à l'édifice. » a analysé Robert Malm, notre consultant.

Kevin Fortuné, une polyvalence qui va rendre service à Auxerre



En forme, Kevin Fortuné peut espérer faire des différences dans l'animation offensive auxerroise. Pour y arriver, il va pouvoir exploiter sa polyvalence. Qu'importe l'organisation ou la philosophie adoptée par le onze bourguignon, le Martiniquais a les armes pour être efficace. Avec sa vitesse, sa puissance et son efficacité face au but, il peut jouer à tous les postes offensifs. « Avec Kevin Fortuné, Jean-Marc Furlan va avoir l'embarras du choix. Il peut le faire jouer seul en pointe, associé avec un autre attaquant ou le décaler sur un côté. » a expliqué Robert Malm. Mais plus que sa place sur le terrain, c'est sa faculté d'adaptation qui pourra rendre des services à l'AJA. Dans une équipe qui tient le ballon comme en début de saison ou au sein d'un collectif qui joue en contre à l'image de la rencontre face à Troyes, le joueur de 31 ans a les armes pour s'illustrer

Kevin Fortuné, un joueur qui a l'habitude de briller en Ligue 2

Kevin Fortuné a donc tout ce qu'il faut pour sublimer le collectif auxerrois sur le terrain. Mais aussi en dehors. Avec son expérience de la Ligue 2, le natif de Paris va pouvoir conseiller ses coéquipiers pour les aider à marquer quand lui n'y arrive pas. Il va aussi pouvoir accompagner les jeunes issus du centre de formation. L'attaquant va surtout pouvoir alimenter ses partenaires en bons ballons. En le recrutant gratuitement durant l'été, l'AJA a mis la main sur un joueur qui a été impliqué sur au moins 13 buts lors de chacune de ses saisons en Ligue 2. Un excellent bilan obtenu en faisant marquer autant qu'en marquant. Une preuve supplémentaire que le joueur qui a signé pour deux ans est prêt à endosser différents costumes pour permettre à Auxerre d'atteindre ses objectifs.