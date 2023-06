Incidents Ligue 2 : Rodez déplore les insultes à l’encontre de Lucas Buades

Les incidents au Matmut Atlantique lors de la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Rodez vendredi soir à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 2 n’en finissent plus de ternir l’image du foot français. Vendredi, l’arbitre de la rencontre Nicolas Rainville a été obligé d’interrompre puis de suspendre définitivement cette affiche après l'agression de Lucas Buades par un supporter bordelais. Sa seule erreur : avoir célébrer son but marqué quelques secondes plus tôt devant les Ultramarines (groupe principal des supporters des Girondins de Bordeaux).

"N’inversons pas la situation", Rodez dénonce les insultes à l'encontre de Lucas Buades

Sur les réseaux sociaux, le milieu ruthénois fait l’objet de nombreuses insultes de la part des supporters des Marines et Blanc estimant que ce dernier a amplifié cette blessure. Face à cette situation, Rodez est venue à la rescousse de son joueur ce samedi en publiant un communiqué cinglant pour dénoncer ces insultes et menaces. « Lucas reçoit des menaces odieuses qui ne resteront pas sans suite pour les auteurs. N’inversons pas la situation. Soutien total à Lucas » peut-on lire dans le communiqué de Rodez. Pour rappel, la commission de discipline de la LFP statuera lundi sur les incidents de cette soirée ubuesque.