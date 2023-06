Incidents Bordeaux - Rodez : L'agresseur présumé de Buades (Rodez) s'exprime sur son geste

C’est une prise de parole très attendue. Plus d’une semaine après avoir provoqué l’arrêt de la rencontre de la 38e journée de Ligue 2 entre les Girondins de Bordeaux et Rodez, Marc, le membre des Ultramarines qui a agressé Lucas Buades, a donné sa première interview pour nos confrères de SoFoot. L’occasion pour lui d’expliquer son geste et de le justifier. Pour rappel, le supporter bordelais sera jugé en novembre prochain pour "pénétration sur une aire de compétition d’une enceinte sportive ayant troublé la compétition" et "violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’un jour, aggravées par la préméditation".

"Pourquoi ces joueurs qui sortent de nulle part, pour qui nous n’avons aucune animosité particulière, viennent vers nous ?"

“Après le but, je me dis que la montée est fichue car nous devons l’emporter au minimum 6-1 pour dépasser Metz à la différence de buts. C’est la détresse absolue. Puis, je vois le buteur se diriger vers le poteau de corner en longeant la ligne de but et ensuite il revient en notre direction ! Je me demande ce qu’il fait. Je le vois avancer vers la tribune avec ses coéquipiers qui le rejoignent. Et là, la colère monte en moi. Pourquoi ces joueurs qui sortent de nulle part, pour qui nous n’avons aucune animosité particulière, viennent vers nous ? Je le prends comme une provocation. Avec du recul je peux dire que j’ai réagi instinctivement pour deux raisons : la première, c’est la colère. La deuxième, c’est que j’estime qu’ils représentent un danger pour eux et pour nous car la tribune est électrique" peut-on lire dans cette interview.