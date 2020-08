Guingamp : Bazdarevic nommé entraîneur en remplacement de Didot

Communiqué Officiel

L’EAG annonce le remplacement de Mr Sylvain Didot par Mr Mécha Bazdarevic.

Mr Xavier Gravelaine tiendra une conférence de presse ce jour à 16h.

Mr Bazdarevic sera quant à lui présenté à la presse demain à 16h, et dirigera le groupe professionnel dès mardi. pic.twitter.com/fLCrMaf8eF

Bazdarevic retrouve déjà un banc

A peine deux journées disputées en Ligue 2 et le premier changement d’entraîneur est arrivé. S’il était légitime de pense que Toulouse, qui a subi deux revers pour lancer la saison, serait concernée, il n’en est rien. En effet, c’est à Guingamp que les dirigeants ont déjà décidé de trancher dans le vif. Battus à domicile par Niort lors de la première journée avant d’être tenus en échec ce samedi à Nancy, les Guingampais vont découvrir un nouvel entraîneur. En effet, via son compte Twitter officiel, l’En Avant Guingamp a officialisé le départ de Sylvain Didot, en place depuis le 7 octobre dernier après avoir fait ses classes à Saint-Brieux puis avec la réserve de l’EAG.Pour le remplacer, Bertrand Desplat et Xavier Gravelaine ont pris la décision d’engager un vieur routard de la Ligue 2. A la tête d’Istres, Grenoble et du Paris FC dans l’antichambre de l’élite, Mecha Bazdarevic va prendre en main le club guingampais dès mardi. Sans club depuis son remplacement par René Girard sur le banc du club parisien, le technicien bosnien aura pour mission de remettre le club breton sur de bons rails afin de viser le haut de tableau et, si possible, un retour en Ligue 1 la saison prochaine. Xavier Gravelaine, directeur du football de l’EAG, tiendra une conférence de presse ce dimanche pour justifier cette décision alors que Mecha Bazdarevic sera présenté ce lundi avant de prendre part à son premier entraînement avec le groupe dès mardi.