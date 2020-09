Grbic est passé en mode Ligue 1

🇫🇷 #beINLigue2

Adrian Grbic est toujours sur son nuage. Déjà deux fois buteur en quatre matchs de Ligue 1 avec sa nouvelle équipe de Lorient, l'ancien avant-centre de Clermont a également fêté ses deux premières sélections avec l'Autriche, entrant en jeu face à la Norvège (victoire 2-1) puis la Roumanie (défaite 3-2) en Ligue des Nations. Titulaire indiscutable avec les Merlus, son bilan continuera néanmoins d'être scruté de près. Une grossière projection, s'il conserve ce rythme d'un but tous les deux matchs, l'amènerait à une saison à 19 réalisations. Il n'en espère évidemment pas tant, ou alors très secrètement...En plein confinement, fin avril, notre consultant Robert Malm nous détaillait son profil, rappelant également sa qualité de frappe lointaine. Il faisait aussi le point sur les rumeurs de transfert concernant Adrian Grbic, qui l'amenaient alors à Saint-Etienne ou Nantes, voire même Marseille : "Avec Christian Gourcuff ou Claude Puel, il pourrait énormément progresser… L’OM, c’est un autre contexte. Il peut être une vraie révélation, portée par tout un stade, comme il peut être sifflé par des supporters qui se demanderaient qui il est." Au final, c'est donc un projet encore plus terre-à-terre que l'intéressé est allé chercher, certain de son statut et de son temps de jeu. C'est aussi lui qui tire les penaltys, comme son premier but contre Strasbourg en atteste."Pour avoir suivi les Merlus la saison dernière, j’ai pu constater que c’était une formation qui jouait bien au football, confirmait l'attaquant de 24 ans dès sa signature (sur le site du club). Le projet et la cohérence m’ont beaucoup plu. Je m’engage dans un projet solide, en confiance." Son coach Christophe Pelissier approuvait : "C’est un joueur très adroit devant le but, possédant le profil de l’attaquant moderne et doté de nombreuses qualités techniques, notamment sur coups de pied arrêtés, ainsi qu’une grande intelligence de jeu. Avec nos autres joueurs offensifs, je suis persuadé qu’il saura s’adapter à notre style." A ses coéquipiers, désormais, de bonifier ses buts en points. Car Lorient reste sur trois défaites de suite, dont deux face à des concurrents a priori directs pour le maintien (Lens et Brest).