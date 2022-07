Girondins de Bordeaux : Le Matmut Atlantique complet contre Valenciennes

Après le soulagement, place à l'enthousiasme. Mercredi, après avoir appris le maintien de Bordeaux en Ligue 2 suite à la décision de la FFF, le président Gérard Lopez avait annoncé qu'il offrirait des places aux supporters en raison du soutien témoigné tout au long de ce feuilleton.. Ce jeudi encore, dans une lettre ouverte, le président des Girondins a remercié les fidèles de Bordeaux : "Nos supporters ont démontré une fois de plus leur confiance et leur dévouement à cette institution centenaire du football, descendant dans les rues de Bordeaux pour dire non à une situation contraire aux valeurs du sport. Nos salariés et nos joueurs enfin, qui chaque jour font vivre le club et n'ont pas ménagé leurs efforts pour sauver les Girondins", a expliqué le dirigeant.A deux jours de l'ouverture de la saison en Ligue 2,, par le biais d'un communiqué officiel, précisant qu'il restait "quelques places payantes en loges & salons à réserver auprès du Réseau de Bordeaux". L'Equipe précise que concernant l'exercice 2022-2023, l'enceinte bordelaise sera limitée à une capacité de 22 000 places (sur près de 42 000) afin de ", comme expliqué par le club dans un mail adressé aux abonnés en juin dernier.L'objectif sera la remontée en Ligue 1, comme indiqué par Gérard Lopez, dans un entretien accordé à France Info.a expliqué jeudi le président des Girondins. Première étape dès samedi.