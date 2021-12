Ghana : Un petit nouveau de Ligue 1 dans la présélection pour la CAN

Le sélectionneur du Ghana, Milovan Rajevac, a communiqué mardi une première liste de 30 joueurs en vue de la CAN 2021. Parmi les nouveautés, on relève la présence d'un joueur de Ligue 1 (aux côtés des habitués Djiku, Gideon Mensah et Sulemana) : Salis Abdul Samed, le milieu de terrain polyvalent du Clermont Foot, est appelé pour la première fois, en récompense de son bon début de saison. Khalid Abdul Mumin (Vitoria Guimaraes) et les locaux Maxwell Abbey Quaye et David Abagna sont les autres "bleus" de cette liste sur laquelle figure le prometteur Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), incertain, et les vieux routiers (Yiadom, Rahman, Amartey, Jonathan Mensah, Partey et les frères Ayew). La principale surprise est la mise à l'écart du défenseur central Joseph Aidoo, régulièrement titulaire avec le Celta Vigo en Liga.

Pour rappel, le Ghana se préparera au Qatar et évoluera dans le groupe C, logé à Yaoundé, face au Maroc, au Gabon et aux Comores.

Les 30 Black Stars :

Gardiens de but : Joseph Wollacott (Swindon Town, Angleterre), Lawrence Ati-Zigi (St.Gall, Suisse), Manaf Nurudeen (Eupen, Belgique), Richard Attah (Hearts of Oak).

Défenseurs : Andy Yiadom (Reading, Angleterre), Philemon Baffour (Dreams FC), Baba Abdul Rahman (Reading, Angleterre), Gideon Mensah (Bordeaux, France), Daniel Amartey (Leicester City, Angleterre), Alexander Djiku (Strasbourg, France), Jonathan Mensah (Columbus Crew, Etats-Unis), Abdul Mumin (Victoria Guimares, Portugal).

Milieux de terrain : Iddrisu Baba (Real Majorque, Espagne), Thomas Partey (Arsenal, Angleterre), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC, Chine), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol, Moldavie), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Daniel Kofi Kyere (FC St. Pauli, Allemagne), David Abagna (RTU), Abdul Samed Salis (Clermont Foot, France)

Ailiers : André Ayew (Al-Sadd, Qatar), Jordan Ayew (Crystal Palace, Angleterre), Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC), Kamal Deen Sulemana (Rennes, France), Samuel Owusu (Al-Fayha, Arabie Saoudite).

Attaquants : Richmond Boakye-Yiadom (Betar Jerusalem, Israël), Benjamin Tetteh (Yeni Malatyaspor, Turquie), Felix Afena Gyan (AS Rome, Italie), Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics), Joseph Painstil (Genk, Belgique).