Gaëtan Charbonnier, véritable expert de la Ligue 2

On aurait pu croire qu'une nouvelle saison au sein de l'élite l'inciterait à rester mais non, Gaëtan Charbonnier s'est engagé avec l'AJ Auxerre il y a une vingtaine de jours. À première vue, l'ancien Brestois avait les armes pour jouer en Ligue 1, surtout sous les ordres de Michel Der Zakarian, le nouvel entraîneur du SB29 mais il a décidé que son avenir s'inscrirait ailleurs. Et c'est finalement du côté de l'Yonne que le natif de Saint-Mandé a posé ses valises, un an plus tôt que prévu si l'on ose dire. Sous contrat jusqu'en 2022 avec la formation bretonne, Gaëtan Charbonnier avait formulé le vœu de partir avant. En rejoignant le club locataire de l'Abbé Deschamps, l'attaquant (32 ans, 1m88) va porter les couleurs d'une formation joueuse et orpheline de Mickaël Le Bihan parti à Dijon. Surtout, il retrouve Jean-Marc Furlan, un entraîneur qui l'apprécie énormément pour ses qualités, tant humaines que techniques et avec qui il a réalisé la meilleure saison de sa carrière en Ligue 2 (27 buts, 8 passes décisives en 2018/2019).

« Je suis là où je voulais être »



Il faut dire que Gaëtan Charbonnier a la particularité d'être plus efficace dans l'anti-chambre de l'élite qu'en Ligue 1. À titre de comparaison, l'ancien Rémois a marqué 62 buts et délivré 24 passes décisives en 172 matchs de Ligue 2 contre 29 buts et 17 passes décisives en 173 rencontres de L1. Lors de sa présentation à Auxerre, l'attaquant a confié qu'il avait choisi Auxerre alors qu'il avait d'autres opportunités en première division. « J'ai eu d'autres propositions, notamment en Ligue 1, a rappelé le joueur à France Bleu. Mais à 32 ans, j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds. C'est le cas ici. Je connais les méthodes du coach. Je suis là où je voulais être. J'avais pris la décision de partir de Brest assez tôt dans l'été. J'avais besoin de redonner un coup de boost à ma carrière avec un nouveau projet. Vous connaissez mon attachement au coach, il y a eu deux, trois coups de fil. Le projet m'a semblé être le bon pour moi. Et puis, il y a des personnes ici que je connais déjà, ça a facilité les choses. On est très souvent en contact, donc il n'y avait pas besoin de faire 1.000 discours. »

Au détour de sa présentation, il a confié que de « venir à l'AJA, ce n'est pas un pas en arrière. C'est un club historique, avec un projet de remontée, et forcément avec des attentes. » Malgré ses deux premiers matchs avec le maillot bleu et blanc où il n'a pas réussi à peser sur le tableau d'affichage, nul doute qu'avec l'enchaînement des rencontres, il retrouvera parfaitement ses repères.