France : Les cinq changements autorisés en L1 et en L2

La Ligue 1 et la Ligue 2 se mettent au diapason. Comme cela a été autorisé par l'IFAB (garant des règles du jeu) et appliqué dans bon nombre de championnat, les deux compétitions professionnelles françaises pourront voir leurs équipes opérer jusqu'à cinq changements par match lors de la saison 2020-21. La LFP a officialisé l'information ce vendredi par voie de communiqué.



Voici, en intégralité, le communiqué publié sur le site de la LFP :



« Réuni ce 31 juillet 2020, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de convoquer une Assemblée Générale élective le 10 septembre 2020 en application des statuts de la LFP et conformément au protocole d’accord entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.





Par ailleurs, à la suite d’une consultation des clubs et en vertu des dispositions de la circulaire IFAB n°20 permettant un aménagement de la Loi du jeu n°3, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’adopter les règles suivantes pour la saison 2020/2021 :



- Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 20 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 1 Uber Eats.



- Cinq remplacements autorisés durant la rencontre et 18 joueurs inscrits au maximum sur la feuille de match en Ligue 2 BKT. »