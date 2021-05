En pré-barrage, Toulouse est toujours d'attaque

Toulouse a une des meilleures attaques de l'Hexagone. Ce statut a été confirmé lors du pré-barrage face à Grenoble ce vendredi (3-0). Les Violents en sont désormais à 74 buts marqués en championnat cette saison. C'est au moins dix de plus que n'importe quelle autre équipe de Ligue 2. Dans les trois premières divisions du football français, seuls Paris, Monaco et Lyon ont marqué autant. La preuve que le rendement offensif du Téfécé est loin d'être anodin. Avec 1,89 but par match, Toulouse est une référence en attaque cette saison. Et c'est grâce à cet atout que le troisième de Ligue 2 a une opportunité de monter en Ligue 1. Portée par son attaque, l'équipe entraînée par Patrice Garande a triomphé de Grenoble ce vendredi pour n'être plus qu'à 180 minutes d'un retour dans l'élite (3-0).

15eme but de la saison pour Rhys Healey



L'Anglais Rhys Healey a notamment passé la barre des 15 buts lors de ce match décisif. Rentré en jeu à la place de Vakoun Bayo à 25 minutes du terme, le joueur prêté par Milton Keynes a inscrit le troisième et dernier but de la soirée en fin de match. Avant lui, Stijn Spierings a ouvert le score très tôt dans la partie grâce à un pénalty transformé en deux temps et Manu Koné a fait le break avant la demi-heure de jeu. En jouant son jeu sans avoir peur d'aller de l'avant dans un match décisif, Toulouse a étalé sa confiance autant que sa puissance.

Avec Amine Adli, Deiver Machado ou Branco van den Boomen, le Téfécé a les ressources pour faire la différence dans presque toutes les situations. Le plus gros budget de Ligue 2 l'a prouvé en passant trois buts à la troisième meilleure défense de Ligue 2. C'est de bon augure avant une double-confrontation avec le 18eme de Ligue 1 qui conditionnera son bilan de la saison. Pour remplir son objectif de montée immédiate, Toulouse va devoir garder la même efficacité face à Nantes, Lorient, Strasbourg ou Brest, des équipes qui ne sont pas réputées pour leur solidité défensive. Et encore moins pour leur attaque.

