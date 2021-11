Debuchy, un vétéran en Nord

📺 #SalonVIP

Il y avait de quoi surprendre. Presque dans l'anonymat, Mathieu Debuchy est devenu cet été un des pedigrees les plus imposants de Ligue 2, rejoignant Valenciennes en provenance de Saint-Etienne qui ne souhaitait pas le conserver. A 36 ans, l'ancien international français (27 sélections et deux buts de 2011 à 2015) était encore évoqué en bleu avant le Mondial 2018, face à la pénurie de latéraux droits qui a finalement amené à l'avènement de Benjamin Pavard. Bref, après(mais seulement 30 matchs, entrecoupés d'un prêt de six mois à Bordeaux en 2016) et enfin trois années chez les Verts, voilà donc Mathieu Debuchy cadre de VA.Un choix de vie mais aussi sportif, comme il l'explique à So Foot : "J’ai eu l’entraîneur au téléphone, et ensuite le président. On s’est vus. J’ai visité les installations du club, qui sont de niveau Ligue 1. Il y a un stade magnifique, un public fidèle. Et c’est dans le Nord, là où vivent ma femme et mes enfants." Bien peu de joueurs avec un tel CV effectuent toutefois ce genre de choix, qui nécessite forcément une remise en question et une réelle humilité. Pour Valenciennes, l'apport de Mathieu Debuchy est évident au sein d'une équipe encore assez jeune. Un rôle qu'il avait déjà l'habitude d'occuper à Saint-Etienne, où il a parfois eu l'impression de côtoyer ses enfants dans le vestiaire. L'ancien protégé de Claude Puel (à Lille puis Saint-Etienne) a signé pour"Même si j'ai 36 ans, je ne suis pas venu en préretraite. J’aborde les séances différemment, j’essaie de gérer au mieux pour être prêt le week-end. Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas besoin de calculer les efforts. Là, si je sens que je suis moins bien, je fais gaffe." La grande nouveauté personnelle, pour lui, tient en son nouveau poste de piston droit au milieu de terrain, lui l'éternel défenseur latéral. A écouter Mathieu Debuchy, tout est réuni à Valenciennes pour que le club retrouve la Ligue 1,. Mais la régularité manque cruellement à VA, ce que le nouvel arrivant a très vite ciblé. Mais le parcours de la "Buche" a été semé de suffisamment d'embûches pour continuer à y croire.