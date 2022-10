Auteur de son premier but en Ligue 1 samedi à Marseille, l'attaquant de l'AC Ajaccio, Bevic Moussiti-Oko, n'a pas surpris le sélectionneur du Congo, Paul Put. « Bevic a beaucoup progressé. Mais il a toujours eu les qualités pour être un attaquant, estime le coach des Diables Rouges, interrogé par RFI. Il a eu un peu de malchance avec les blessures mais il s’est battu pour revenir. Il prouve maintenant qu’il a ce qu’il faut pour jouer en première division française. »

« Il va réussir en Ligue 1 »

Titulaire pour la deuxième fois de la saison samedi au Vélodrome, l'Ajaccien de 27 ans s'attire les louanges du technicien belge, qui l'appelle régulièrement en équipe nationale. « Il a un bon gabarit, une bonne vitesse. C'est un attaquant qui travaille, qui est important pour l’équipe. Il a une bonne frappe. Il ne lâche pas. Il fait de bons appels. Et puis il a vraiment une vision du jeu. Je suis sûr et certain qu’il va réussir en Ligue 1 », a conclu Paul Put.