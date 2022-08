Clermont : Gonalons comprend ce qu'a vécu Messi

C'est du banc de touche, alors qu'il venait d'être remplacé par Brandon Baiye, que Maxime Gonalons a assisté au bijou de Lionel Messi lors de Clermont-PSG (0-5), le 6 août dernier. L'ancien milieu de terrain de l'OL, amené à être un élément important de l'effectif de Pascal Gastien, a vu le septuple Ballon d'Or contrôler le ballon de la poitrine et réussir un ciseau acrobatique afin de clore le festival des joueurs de Christophe Galtier. Gonalons, qui a effectué son retour en Ligue 1 dans une équipe où "tout est basé sur le jeu", s'est confié sur le site officiel du championnat de France.

Gonalons a vécu "la même chose" que Messi

Il a notamment exprimé toute son admiration envers Messi, qu'il avait déjà affronté à plusieurs reprises en Liga quand il évoluait sous les maillots du FC Séville et de Grenade. En difficulté la saison passée sous le maillot du PSG pour son adaptation à la Ligue 1 après plus de 20 ans passés au FC Barcelone, le natif de Rosario brille de nouveau cette saison, avec notamment 3 buts marqués en 3 matchs et une forte influence dans un rôle de numéro 10. Aux yeux de Gonalons, "le meilleur joueur du monde" avait des raisons d'afficher un niveau si inférieur à ses standards la saison passée. "Je sais qu’il a été critiqué la saison passée mais il faut comprendre que, même s’il est argentin, il est tout autant barcelonais, vu le nombre d’années qu’il a passées là-bas. Je comprends ce qu’il a vécu lorsqu’il est parti de Barcelone pour avoir vécu la même chose à mon départ de Lyon. Lorsque vous avez passé 20 ans dans un club, vous avez plein d’habitudes. A Paris, il a fallu s’adapter à une autre culture. C’est aussi un autre football", a-t-il estimé.



Également impressionné par Karim Benzema devenu le "boss" au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Gonalons s'est pris à rêver d'un retour de l'attaquant à l'OL. "Vu ce qu’il est capable de faire, je ne pense pas que le Real soit prêt à le lâcher ! On n’a pas encore tout vu. Mais oui, ce serait beau qu’il termine à Lyon et qu’il boucle la boucle à l’OL. Ce serait beau pour tout le monde !", s'est enthousiasmé celui qui échange encore dans un groupe WhatsApp avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, ses anciens partenaires, revenus à l'OL durant l'été.