Chambly arrache un point, la Ligue 2 est à jour

Un moindre mal pour Chambly. Alors que les Oisiens restent 18emes et donc virtuellement barragistes, ils ont arraché un point à la 89eme minute grâce à l'égalisation de Maxence Derrien. "On avait alerté les joueurs qu'ils allaient être fatigués sur la fin, mais on a failli être piégés", révèle le coach Bruno Luzi en conférence de presse. En effet, les Niortais ont dû se déplacer jusqu'à Beauvais à la dernière minute... en bus, et non plus en avion, à cause de la neige. "C'est quand même un bon point, ils ont été dangereux deux fois sur deux ballons et demi, poursuit Luzi. C'est une équipe qui sait faire ça. Notre banc a pporté du jus et de la technique, alors que ce n'est pas toujours le cas... On est revenus logiquement."



C'était aussi le grand retour de Marvin Martin, entré en jeu en seconde période à 0-1 et qui n'avait plus joué depuis le mois d'août. Il a donc contribué à ce retour de Chambly, qui laisse forcément un goût amer aux Niortais, onzièmes alors qu'ils auraient accroché la huitième place en cas de victoire. "On a de jeunes joueurs, il faut accepter ce petit manque de maturité, concède l'entraîneur des Chamois, Sébastien Desabre. On est déçus, ce qui veut dire qu'on a montré des qualités. A l'aller, c'est nous qui étions revenus dans les dernières minutes, ça s'inverse... C'était un bon match de Ligue 2, engagé et avec un peu de tension. Les valeurs de Chambly sont bonnes." Le classement un peu moins, même si le 17eme Nancy compte le même nombre de points (20, contre 27 pour Niort).