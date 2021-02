Caen : Dupraz répond au message de Neymar

"Il a affaire à des hommes et le foot est un sport de contact"



"Il faut comprendre qu'en face il a affaire à des hommes... Quand on est provoqué on répond"

Pascal Dupraz, le coach de Caen, revient sur la blessure de Neymar. Ce dernier affirme que ce n'est en aucun cas un Caennais qui a blessé la star brésilienne.



La nouvelle est tombée plus tôt ce jeudi. Neymar, le leader technique du PSG, sera bien forfait pour le match face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir au Camp Nou. Un doute existe quant à sa possible participation au match retour, prévu le 10 mars prochain au Parc des Princes. Victime d'une lésion du long adducteur gauche mercredi soir, le numéro 10 du club francilien devra composer avec une "indisponibilité d'environ 4 semaines selon l'évolution". Sur Instagram, ce jeudi, il a exprimé son sentiment après cette blessure survenue face à Caen, mercredi soir en Coupe de France suite à un choc avec Steeve Yago."La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes. Une nouvelle fois, j'arrêterai de faire pour un temps ce que j'aime le plus au monde : jouer au football., je ne sais pas si je suis le problème ou si c'est ce que je fais sur le terrain", a notamment indiqué Neymar.Pascal Dupraz, l'entraîneur de Caen, est revenu sur le message de Neymar, dévoilant son opinion sur le joueur dans sa globalité. Invité de RMC Sport lors de l'émission Top of the Foot, il a ainsi lâché : "C’est un superbe joueur, tout le monde le sait. Il est aussi bon dribbleur qu’il est malin. Il est provocateur, il a de la fierté. J’ai vu hier que Lepenant hier lui a pris deux fois le ballon et cela ne lui a pas empêché de faire deux fautes. Lepenan, lui, a beau pleurer l’arbitre s’en fout. Il bénéficie, et c’est logique et normal, de la mansuétude des arbitres.Quand on est provoqué, on répond. J’ajoute que nos joueurs ont été extrêmement corrects et en aucun cas c’est un Caennais qui a blessé Neymar, fort heureusement".