Caen : Alexandre Mendy, et si c'était sa saison ?

Après le coup d'éclat, Alexandre Mendy veut s'inscrire sur la durée. Alors que l'attaquant de Caen a déjà inscrit en deux matchs de Ligue 2 autant de buts que la saison dernière, à savoir quatre réalisations, le numéro 19 entend désormais prouver qu'il ne sera pas simplement un tube de l'été en Normandie. Auteur d'un triplé lors de la première journée contre Rodez (4-0), puis du but de la victoire à Niort (0-1), le natif de Toulon a parfaitement rendu la confiance que Stéphane Moulin, le nouvel entraîneur du club, avait placé en lui en l'installant en pointe de son 4-2-3-1. Après une première année décevante, l'intéressé répond pour le moment sur le terrain.

2020-21, une année de transition pour Mendy

Son début de saison canon, Mendy le doit notamment à une préparation enfin complète, lui qui a mis derrière divers pépins physiques. « Avec ma blessure, depuis 2016, je n'avais pas pu enchaîner. J'ai été blessé onze mois. Et quand je revenais, je ne pouvais m'entraîner que deux ou trois fois par semaine parce que j'avais encore mal au genou. L'année dernière a été l'année de transition. L'année où j'ai pu renchaîner les matchs et les entraînements. Mon genou m'a laissé tranquille. Je n'ai pas eu de douleurs, je n'ai pas été arrêté », savourait l'intéressé début juillet, dans des propos recueillis par France Bleu Normandie. Un renouveau qu'il devra confirmer cette saison.

Le mea-culpa de Mendy

Actuellement en progrès physiquement, l'attaquant caennais semble aussi avoir passé un cap dans son jeu. « Je pense avoir fait de bons matchs sur les premières rencontres mais je ne marquais pas de buts. Et en décembre, j'ai fait l'erreur de me concentrer plus à marquer des buts qu'à jouer mon football », expliquait-il également face à la presse. A nouveau en phase avec son équipe, Mendy tentera ce samedi contre Sochaux (à 15h00, sur beIN SPORTS 1) d'enchaîner un troisième match de suite avec au moins un but à la clef. Ambitieux, Caen, qui espère bien jouer les premiers rôles cette saison, aura en tout cas besoin du Bissaoguinéen pour cela.