Briand raccroche les crampons

La fin d'une belle et longue histoire. Ce mardi, l'heure de raccrocher les crampons a sonné pour Jimmy Briand, qui a annoncé sa retraite, à l'âge de 37 ans. Le natif de Vitry-sur-Seine a tenu à remercier "tous ceux qui ont permis que ce rêve dure 19 ans". Ainsi, celui qui a marqué 102 buts en Ligue 1 sous les maillots de Rennes, Lyon, Guingamp et Bordeaux a remercié sa famille et ses amis pour les encouragements témoignés mais également sa femme, Virginie ainsi que ses enfants, Jade et Noam pour l'avoir supporté dans les bons comme les mauvais moments.



Ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine, Briand a débuté dans l'élite du football français le 20 mai 2003 sous les couleurs de Rennes face au Paris-Saint-Germain, au Parc des Princes. Vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des champions avec l'OL en 2012, l'international français (5 sélections) a remercié l'ensemble de ses anciens clubs, coéquipiers et entraîneurs, ajoutant tout de même un "(sauf 2)" concernant ses anciens techniciens.



Ici, difficile de ne pas songer, notamment, à David Guion, qui n'avait pas souhaité le conserver chez les Girondins l'été dernier alors qu'il était en fin de contrat. Vahid Halilhodzic, son ancien entraîneur au Stade Rennais, a été remercié de l'avoir "lancé en pro à 17 ans", tandis que Raymond Domenech, l'a lui été pour lui avoir "donné la chance" de représenter la France. La première sélection de Briand avec les Bleus date de novembre 2008, face à la Roumanie ; tandis que sa dernière remonte au 15 août 2012 lors d'un amical face à l'Uruguay.



Consultant sur Prime Video durant cet exercice 2022-2023, Jimmy Briand a annoncé l'ouverture de la "bstrikeracademy" centrée sur le coaching d'attaquants de football, la réathlétisation et la remise en forme sur mesure.