Bordeaux va saisir le CNOSF et dénonce une décision « incompréhensible », Rodez « prend acte »

Les acteurs sont fixés. Ce lundi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel était réunie pour statuer sur le sort du match entre Bordeaux et Rodez, pour le compte de la 38ème journée de Ligue 2. La rencontre avait dû être interrompue après l’intrusion d’un supporter sur la pelouse du Matmut Atlantique, repoussant Luca Buades, buteur quelques secondes plus tôt. La LFP a frappé fort en sanctionnant les Girondins d’un point de pénalité pour la prochaine saison et en actant la perte de cette rencontre. Par conséquent, le club reste en Ligue 2, Metz valide sa montée. Dans le bas de tableau, Rodez est maintenu grâce à sa victoire, au détriment d’Annecy, relégué en National.

Bordeaux dénonce une décision « disproportionnée »

Néanmoins, les Girondins de Bordeaux ont annoncé dans un communiqué leur intention de saisir le CNOSF pour contester une décision jugée aussi « incompréhensible que disproportionnée » : « « la Commission de Discipline de la LFP a prononcé ce jour une décision aussi incompréhensible que disproportionnée, tant au regard des éléments du dossier que de la jurisprudence. Le FC Girondins de Bordeaux va saisir dans les plus brefs délais le CNOSF pour défendre ses droits et l’équité sportive. ». De son côté, Rodez prend acte de cette décision : « le Rodez Aveyron Football prend acte de la décision de la LFP suite à la commission de discipline qui a eu lieu ce jour à 13h. »

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 12, 2023

Le RAF « prend acte »

Le RAF a également tenu à dénoncer le traitement réservé à Lucas Buades : « Cet épisode, où le Rodez Aveyron Football a été acteur bien malgré lui, aura fortement marqué le club, les joueurs de son effectif, et plus particulièrement Lucas Buades, ainsi que l’ensemble des salariés de la structure. Le déferlement de messages haineux, menaces de mort reçus depuis plus d’une semaine envers le club et son joueur, Lucas Buades, ne doivent plus être permis à ce jour. Par ce communiqué, nous avons une pensée particulière à toutes les victimes de harcèlements et plus globalement de violences. Ce n’est plus tolérable. Le Rodez Aveyron Football, son président, se réservent le droit de donner toutes suites judiciaires aux différentes menaces et diffamations dont ils ont été l’objet. »