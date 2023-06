Bordeaux-Rodez : la Commission de discipline rend son verdict

Les Girondins de Bordeaux et le Rodez Aveyron Football sont désormais fixés concernant le sort de leur rencontre de la 38e journée. Ainsi, ce match, qui avait été arrêté à la 23e minute le vendredi 2 juin après l'ouverture du score de Lucas Buades pour Rodez et une bousculade sur le joueur de la part d'un supporter du FCGB, vient de connaître un verdict final de la part de la Commission de discipline de la LFP. La Commission avait décidé de placer ce dossier en instruction et le verdict a finalement été rendu ce 12 juin. Il ne va pas dans le sens du club bordelais, qui vient de voir la Commission valider la perte de la rencontre. Ainsi, Bordeaux, à la lutte avec Metz pour la montée en Ligue 1, perd tout et évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. De plus, les Girondins débuteront l'exercice avec un point de pénalité. Tout comme le RAF, qui se sauve au détriment d'Annecy grâce à cette décision de la Commission de discipline.

La décision de la Commission de discipline

"Après lecture du rapport d’instruction, la Commission, qui constate l’intrusion d’un supporter pour porter volontairement atteinte physiquement à un joueur qui venait d’inscrire un but, prononce les décisions suivantes à l’encontre du FC Girondins de Bordeaux :