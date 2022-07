Auteur de 7 buts et une passe décisive en 23 matches avec Bordeaux cette saison, M'Baye Niang serait dans le viseur de l'AC Ajaccio. Promu en Ligue 1 pour la saison 2022-23, le club corse pourrait bien repêcher l'international sénégalais contraint de prendre le chemin inverse. En effet, relégués au terme d'une saison difficile, les Girondins ont dû batailler auprès du CNOSF pour obtenir leur maintien en Ligue 2, au lieu d'une rétrogradation en National comme annonçait le verdict de la DNCG et de la commission d'appel de la Fédération française de football (FFF).



Et à en croire L'Équipe, l'ancien attaquant de l'AC Milan pourrait bien fausser compagnie très bientôt aux Bordelais. En effet, le quotidien sportif évoque un intérêt des Acéistes pour le natif de Meulan-en-Yvelines, qui étudieraient l'idée de le recruter durant ce mercato. Pour l'instant, l'ACA n'a formulé aucune offre pour l'avant-centre de 27 ans, sous contrat avec Bordeaux jusqu'en juin 2023.

Niang après Mara ?

Toutefois, la position dans laquelle se trouve le FCGB laisse tout de même envisager une forte probabilité que le club scapulaire puisse accepter de se séparer de M'Baye Niang. Et ce, afin de récupérer quelques liquidités comme ce fut le cas avec le jeune Sékou Mara parti à Southampton. Le média hexagonal affirme d'ailleurs que Bordeaux serait prêt à céder son joueur pour la modique somme de 1,5 million d'euros. Reste maintenant à voir où s'écrira l'avenir de l'avant-centre formé à Caen, sachant que celui-ci serait dans le viseur d'un autre promu en Ligue 1, à savoir l'AJ Auxerre.