Bordeaux : Le club va passer devant le Tribunal de Commerce vendredi

Les Girondins de Bordeaux ont encore l'espoir d'évoluer en Ligue 2. Alors que la DNCG et la Commission d'appel ont rétrogradé le club en National 1 pour raisons financières, Gérard Lopez a affiché une note d'optimisme mardi sur les antennes de RMC Sport, annonçant notamment une réduction de la dette : "J'ai fait bloquer 24 millions au lieu des 10 au départ. Si le club reste en Ligue 2, l'argent lui revient. Puis on réduit la dette au niveau du club à hauteur de 40 millions. On a trouvé un accord avec les prêteurs (les fonds d'investissement américains Fortress et King Street, ndlr) qui renoncent à 75% de la dette".

Un dossier plus solide avant le passage devant le CNOSF ?

Et le club va visiblement se donner les moyens de son espoir d'évoluer en Ligue 2 lors de cet exercice 2022-2023. D'après des informations de L'Equipe, les dirigeants vont se présenter ce vendredi devant le Tribunal de Commerce. Ainsi, ils remettront leur plan de sauvetage au Procureur Général de Bordeaux avec l'espoir d'avoir une homologation du Tribunal de Commerce par la suite. Ce ne serait pas simplement une ordonnance, au contraire de ce qui était arrivé lors l'audition du club par la commission d'appel de la FFF, le 5 juillet dernier. Si cette démarche aboutit sur du positif, le CNOSF pourrait être influencé alors que le passage des Girondins est prévu le mardi 19 juillet prochain. A 11 jours de la reprise du championnat de France de Ligue 2.