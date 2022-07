Bordeaux : Le club réintégré en Ligue 2 ?

Plus que quelques heures avant la fin du suspense. Alors que lundi, le CNOSF a rendu un avis favorable concernant le maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2, une information du Parisien indique que le soulagement devrait être présent dans les rangs du club au Scapulaire. En effet, selon le quotidien régional le comité exécutif de la Fédération Française de Football (FFF), qui se réunira par visioconférence ce mercredi dans la matinée (à partir de 10h30), devrait voter la réintégration de Bordeaux en Ligue 2 pour l'exercice 2022-2023.



A titre de rappel dans ce long feuilleton, la commission d’appel fédérale avait refusé, le 5 juillet dernier, le nouveau plan présenté par le club qui désirait se maintenir en Ligue 2 après avoir été rétrogradé en National par la DNCG le 14 juin. Autour du président Nöel Le Graët, les 14 membres du Comex (dont Jean-Michel Aulas) devront donc trancher de façon définitive sur ce dossier. Si d'aventure Bordeaux devait être maintenu en Ligue 2, il recevra Valenciennes, samedi dans le cadre de la première journée du championnat de France de deuxième division 2022-2023.

Bonne nouvelle à venir pour Bordeaux, réintégré en L2 demain. Info de @Marchetti1967 via @le_Parisien https://t.co/jBODbpCKT7 via @le_Parisien

Lors de ce vote futur, il sera possible pour certains de s'abstenir en raison d'une proximité du dossier, comme l'indique RMC Sport. Alors que les conciliateurs du CNOSF ont noté que les Girondins avaient "fourni d’importants efforts afin de présenter les éléments permettant de lever un certain nombre de doutes (…) de sorte que la mesure prononcée (par la commission d’appel de la DNCG fédérale) apparaît aujourd’hui excessive", le spectre d'une liquidation judiciaire, paraît lui bien loin désormais. Et Bordeaux, vraisemblablement, devrait bien évoluer en Ligue 2, au grand damn de Villefranche-Beaujolais, directement concerné par ce feuilleton.