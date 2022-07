Bordeaux - Guion : "Je suis totalement focalisé sur la reprise" en Ligue 2

En dépit d'une rétrogradation en National 1 dans l'attente du nouvel appel du club devant le CNOSF, les Girondins de Bordeaux suivent la voie du programme estival. En déplacement à Agen afin d'y affronter Rodez pour leur premier match de préparation, les joueurs de David Guion sont parvenus à s'imposer grâce à des réalisations de Delaurier-Chaubet et Junior Mwanga (2-1). La réduction de l'écart de la part de David ne changeant rien. Sondé sur son inspiration de la victoire, David Guion a livré son point de vue, avec une apparente sérénité.

"Toujours bien d'envoyer un message à notre environnement"

"C'est toujours bien d'envoyer un message à notre environnement actuellement car on en a tous besoin, et notamment les joueurs qui travaillent très bien depuis la reprise", a-t-il expliqué dans des propos relatés par l'AFP. Par la suite, il a dévoilé son ambition, centrée autour de la préparation de l'équipe "pour le 30 juillet", date de la première journée du championnat de France de Ligue 2. "On a eu mardi cette décision de la DNCG, mais de mon côté, je continue à travailler pour être prêt le 30 juillet", a-t-il affirmé.

🔵⚪ Les Girondins s'imposent 2-1 face au @OfficielRAF pour ce premier match de préparation.





➡ https://t.co/5yonSCQfkK pic.twitter.com/aU43Hy0vGE



— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) @ChaubetL et Junior Mwanga sont les buteurs bordelais.— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 6, 2022





Voulant rester focalisé sur le sportif, le technicien qui a prolongé jusqu'en 2023 le 23 juin dernier a salué l'état d'esprit affiché par son groupe. "Tout n'était pas parfait mais dans la mentalité, l'état d'esprit, que ce soit les anciens qui encadraient et les plus jeunes, je n'ai rien à reprocher aux garçons. C'est ce que je leur ai dit, je les encourage à continuer cette préparation dans les mêmes dimensions", a-t-il analysé. En attendant de savoir si Bordeaux évoluera en Ligue 2 ou National de façon définitive, le prochain match se présentera dès ce samedi, contre Trélissac.