Arrivé à Porto au mois de septembre 2020, Adil Rami a porté le maillot du Boavista une saison durant. Mais à l'été 2021, les deux parties ont décidé de se séparer d'un commun accord. Une résiliation amiable avait ainsi été décidée, avec à la clef plusieurs sommes à régler par le club à son ex-joueur. Problème, Boavista n'a jamais rien voulu débourser. Saisie par les représentants légaux d'Adil Rami, la FIFA a étudié la situation et a finalement tranché en faveur du champion du monde 2018.

Sans oublier les intérêts...

Comme l'indique RMC, l'instance du football mondial a travaillé sur le sujet depuis le mois d'octobre 2021, date où le dossier est arrivé sur sa table, et le 2 février dernier, elle a validé le fait que Boavista devrait verser plus de 200 000 euros au défenseur de l'ESTAC. Cette somme sera d'autant plus importante que s'y ajouteront les intérêts de retard constatés. En outre, la FIFA stipule que le club portugais ne pourra pas recruter tant qu'il n'aura pas payé sa dette à Adil Rami.



Après avoir porté le maillot du club de Porto à vingt-deux reprises, Adil Rami a depuis repris le chemin de la Ligue 1, lui qui porte désormais les couleurs de Troyes.