⌚️ 90+3’ | #FCVBCNFC 3️⃣-1️⃣



FIN DU MATCH !!!

Menés en 1ère période, nos caladois ont trouvé les ressources nécessaires pour prendre l’avantage et terminer en folie avec un 3ème but !

Quel match incroyable, quelle équipe !



Il reste une manche, RDV samedi !! 💪🏼#TeamFCVB 🔵⚪️ pic.twitter.com/492kGHpYqp

Villefranche peut y croire, Niort doit réagir

Les Tigres ont mangé du Chamois. En effet, lors du match aller des barrages entre le 18eme de Ligue 2 et le 3eme de National 1,, le 22 mai prochain. Pourtant au Stade Armand-Chouffet, ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers, malgré une légère domination, notamment dans la possession, des joueurs d'Hervé Della Maggiore. Lancé en profondeur dans le dos de la défense des Caladois par Oliver Kemen, Pape Ibnou Ba remportait alors son duel face à Jean-Christophe Bouet en fin de première période pour ouvrir le score en faveur de Niort (45eme+2, 0-1). Touchés, mais pas sonnés, les locaux ont rapidement répliqué en seconde période. Sur une attaque rapide, Thimotée Taufflieb décalait Maxime Blanc dans la surface côté gauche.De retour à égalité au tableau d'affichage, Villefranche a continué sur sa lancée.S'ils ont mis du temps, leur fin de match a été complètement folle. Sur un coup-franc côté gauche de Rémi Sergio, Axel Dauchy, étrangement seul dans la surface de réparation, piquait sa tête pour donner l'avantage à son équipe (84eme, 2-1). Ensuite, dans le temps additionnel, Mohamed Guilavogui s'échappait côté droit et adressait un bon centre dans la surface.« C'est une grosse performance. (...) On a fait de belles choses, tout le groupe est à féliciter », pouvait alors se réjouir le dernier buteur caladois, à l'issue du match, au micro de Canal+. Avec ce succès, Villefranche prend en effet une belle option sur la montée en Ligue 2, avant le match retour au Stade René-Gaillard dans trois jours.