Le suspense a été total. Tout comme l'engagement. Au bout du suspense, c'est le FC Sochaux-Montbéliard qui est venu à bout du Paris FC dans une rencontre intense et indécise jusqu'au bout.



On se souviendra notamment d'un premier acte complètement fou, avec des faits de jeu aussi nombreux que surprenants. Auteurs d'un début de match canon, les Parisiens sont passés par tous les états. L'équipe de Thierry Laurey a rapidement ouvert le score sur une belle reprise à bout portant de Siby (1-0, 8e). Mais avant et après cela, elle aussi manqué deux penalties en l'espace de quelques minutes - par Name (4e) puis Alfarela (14e) - dont les tentatives sont passés à côté du cadre !

Sochaux s'impose sur le gong

Au bord du gouffre à ce stade du match, les Sochaliens étaient toujours en vie, malgré deux nouvelles alertes de Siby (20e) et Lopez (38e). Tout s'est décanté avant le repos pour les hommes d'Omar Daf, qui ont égalisé d'une belle frappe d'Ambri (45e+1) juste après l'expulsion de Name dans le camp d'en face (43e). En résumé : deux buts, deux penalties manqués et un rouge en quarante-cinq minutes.



La suite a été plus calme, logiquement, entre une formation sochalienne prête à installer son jeu dans le camp parisien sans se précipiter, et une équipe parisienne tenace et solidaire pour réduire les espaces. Dans ce contexte, il y a eu très peu d'opportunités lors de cette seconde période, d'autant que la fatigue a commencé à gagner du terrain. Mais au bout de la nuit, Sochaux a finalement trouvé l'ouverture sur une frappe enroulée en pleine lucarne de Do Couto (1-2, 90e+2). Le FC Sochaux affrontera donc l'AJ Auxerre ce vendredi pour une affiche régionale qui fleurera bon la Ligue 1.