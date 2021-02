Auxerre - Toulouse, à l'attaque !

Auxerre



"Mickaël Le Bihan est moins efficace, mais il reste quand même le meilleur buteur de Ligue 2 avec ce total de quatorze réalisations. Il est accompagné bien sûr par ses lieutenants Rémy Dugimont, Mathias Autret, Kévin Fortuné, Axel Ngando, Gauthier Hein... Tous ont déjà marqué, ils sont assez prolifiques. Néanmoins, ils marquent un peu le pas au niveau de l'efficacité.



Auxerre a perdu deux fois de suite, à Grenoble ils auraient pu mener 3-0 et au final ils se font rejoindre à 2-2, à Troyes ils ont eu un paquet d'occasions et perdent 3-1... C'est insuffisant. Ils auraient pu mener 2-1 ou 3-1, je comprends que Jean-Marc Furlan ait les boules ! Je me disais vraiment qu'ils finiraient par gagner ce match. S'ils retrouvent un peu de leur efficacité d'avant la trêve, une victoire face à Toulouse peut complètement relancer le championnat. Ils gardent tout de même une certaine maîtrise. Contrairement au TFC, ils savent tenir un score. Parfois, ils peuvent gagner petitement. Mais comme dit Furlan, il faut à nouveau claquer les buts !"

[🎞️RESUME] ⚽️ #Ligue2BKT - #ESTACAJA

⚡️ Leader, L'ESTAC remporte le derby face à l'AJ Auxerre : 3-1 ⚡️

📊 Les hommes de Laurent Batlles prennent 7 points d'avance sur le 3èmehttps://t.co/2Z5VqMxntX

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 30, 2021

Toulouse



"Ils ont aussi une armada impressionnante. Quasiment tout le monde a marqué également, Rhys Healey - le Wayne Rooney de la Ligue 2 -, Amine Adli, Vakoun Bayo, Janis Antiste, Branco van den Boomen, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings, même Bafodé Diakité derrière... Ils encaissent des buts, mais ils en mettent toujours un ou deux de plus que l'adversaire, ce qui est évidemment important dans leur quête de la montée. Même lorsqu'ils ont perdu 5-3 à Grenoble lors de la deuxième journée, j'ai toujours dit que ce match était fondateur pour eux. Ils ratent un penalty à dix minutes de la fin qui peut les ramener à 5-4, ça aurait pu finir à 5-5, ce que le coach adverse Philippe Hinschberger confirmait d'ailleurs.



Ils vont toujours vers l'avant, ils ne sauraient pas faire autrement. Quand on voit qu'ils ont des joueurs formés à l'Ajax comme Van den Boomen ou Spierings, techniquement, on comprend aussi pourquoi ils sont au-dessus... Tout le monde est parti là-dessus à Toulouse, il ne faut surtout pas freiner ça. Leur péché mignon est plutôt défensif, il leur faut parfois un troisième ou même un quatrième but pour gagner. Forcément, ça oblige aussi à marquer. Attention, parfois, ça ne passera peut-être plus..."

1 - Maxime Dupé est le 1er gardien à délivrer une passe décisive en Ligue 2 depuis Gauthier Gallon avec Orléans en octobre 2018, c'est la première fois que le gardien de Toulouse délivre une dernière passe avant un tir dans la division (37 matches). Mire.#TFCVAFC https://t.co/LRPS1hhycI

— OptaJean (@OptaJean) November 7, 2020