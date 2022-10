Auxerre : Quand Furlan adresse un doigt d'honneur aux supporters de Clermont

"Je n'ai pas de cerveau", indique Furlan



L’AJ Auxerre regrette le geste de son entraîneur



Auxerre dénonce une "attitude déplacée"

. Dimanche, l'AJ Auxerre s'est inclinée sur la pelouse de Clermont (2-1), et l'entraîneur de l'AJA s'est mis en avant d'une manière déplorable. Peu satisfait par les décisions de l'arbitre de la rencontre, Mathieu Vernice, le technicien s'est rendu coupable d'un doigt d'honneur adressé aux supporters du stade Gabriel-Montpied. Ni une, ni deux, il a logiquement été expulsé dans le temps additionnel (90ème+5) et n'a eu visiblement pas une once de regrets quant à son comportement."J(M. Vernice)(sifflées)a indiqué Furlan en conférence de presse d'après-match. Sur le chemin des vestiaires, il a de réitéré son geste. De quoi avoir des regrets ? Pas le moins du monde à en croire l’intéressé, auteur d'une réponse sèche à la question d'un journaliste., a affirmé celui qui risque de 2 à 10 matchs de suspension en fonction du jugement de la gravité du geste d'après le barème de la commission de discipline de la Ligue.Si lui ne regrette pas, le son de cloche a été bien différent concernant son club, qui a communiqué ce lundi. "Dans les dernières minutes de la rencontre entre Clermont et l’AJA (2-1), Jean-Marc Furlan a été expulsé pour un geste d’humeur à l’encontre du public., peut-on lire sur le site officiel de l'actuel 16ème du championnat de France. Restant sur une série de 6 matchs sans victoire, l'AJA tentera de réagir dimanche avec la réception de l'OGC Nice.