ASSE : Un retrait de points pour commencer la saison de Ligue 2 ?

C'est en Ligue 2 qu'évoluera l'AS Saint-Étienne la saison prochaine. Dans le chaos, les joueurs entraînés par Pascal Dupraz ont perdu le barrage L1/L2 face à l'AJ Auxerre (1-1, 4 tirs au but à 5). Juste après le penalty transformé par Birama Touré, synonyme de descente, les supporters du Chaudron ont laissé parler leur colère. Avec des fumigènes lancés en direction du couloir menant aux vestiaires, notamment et un comportement hostile envers les joueurs.



Dans un communiqué publié dans la nuit de de dimanche à lundi, le club a déploré l'attitude des supporters. "Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent", peut-on lire.

Batlles en priorité pour remplacer Dupraz

Ce lundi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a pris la décision de mettre le dossier en instruction. "La décision sera prononcée à l’issue de la séance du jeudi 23 juin 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport", peut-on lire sur le communiqué. Selon L'Equipe, en raison de la gravité des faits et du caractère de récidive (après les incidents survenus face à l'AS Monaco le 23 avril), l'ASSE pourrait être sanctionnée par un retrait de points concernant son début de saison en Ligue 2. Des huis-clos pourraient aussi être infligés au club.



En fin de contrat le 30 juin prochain, Pascal Dupraz ne verra pas son bail être prolongé, selon des informations de L'Equipe. Libre depuis son départ de Troyes en décembre, Laurent Batlles est la priorité des dirigeants de l'ASSE. Michel Der Zakarian (Brest) et Sabri Lamouchi (libre) seraient des pistes de secours, dans le cas où le dossier Batlles n'arriverait pas à se conclure.