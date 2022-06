ASSE : Dupraz évoque la menace de mort reçue après une défaite

La mission de Pascal Dupraz chez les Verts a été courte. Arrivé en décembre dernier avec l'objectif d'éviter à l'AS Saint-Étienne une descente en Ligue 2, le technicien n'a pu parvenir à son but, avec une relégation à l'échelon inférieur après le barrage perdu face à l'AJ Auxerre, le 29 mai dernier. Après le chaos observé à Geoffroy-Guichard, le comportement des supporters a été stigmatisé et ce facteur a été constant au cours de la saison, poussant même Dupraz à prendre une décision radicale quant à son avenir.

Dupraz dénonce le "climat de terreur d'une toute petite minorité" de supporters

Dans un entretien accordé au Parisien, l'ancien entraîneur de l'ASSE a daté du 8 avril, le moment "déclic" à propos de son futur avec l'ASSE. "Quoi qu’il arrive, j’avais décidé de partir après notre défaite à Lorient (2-6) le 8 avril", a-t-il assuré. "Après le match, des supporters nous ont suivis. Et un de leur véhicule a même percuté notre bus sur la route de l’aéroport. Sur le tarmac, on m’a demandé d’aller parler à la trentaine de types présents. L’un d’eux m’a hurlé à dix centimètres du visage: 'Espèce de bouffon ! T’as intérêt à maintenir le club sinon on te fume.' Cette menace de mort, ça a été le déclic pour quitter le club. J’ai compris que je n’irais pas plus loin que le 30 juin ici, maintien ou pas", a avoué l'ancien entraîneur d'Evian ou Toulouse.



Assumant sa responsabilité dans la descente, Dupraz a également mis en cause le comportement de certains supporters des Verts. "Au-delà de la violence des menaces, j’ai réalisé que même si les Verts restaient en L1, la suite ne pourrait être que pire pour moi ici. Ce qui s’est passé après le match contre Auxerre m’a confirmé ce climat de terreur d’une toute petite minorité. Quelle est la prochaine étape ? Un mort sous prétexte que l’équipe ne gagne pas assez ? C’est inacceptable", a-t-il pesté.



Considérant que l'échec était celui des joueurs et le sien, il a tenu à apporter un peu de nuance dans son discours. "Cependant, le match à huis clos contre Reims à la 37e journée, les tirs au but devant les gradins vides contre Auxerre et les actes de guerre à la fin du match je n’en suis pas responsable sous prétexte que l’ASSE descend en Ligue 2. J’assume tout mais pas ça. Sachez juste que je pars triste et dévasté comme tous les salariés du club". Le 3 juin dernier, au lendemain de l'annonce du départ de Dupraz, Saint-Étienne a officialisé l'arrivée de Laurent Batlles sur le banc pour les 2 prochaines saisons.