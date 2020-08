Amical : Nantes - Le Havre réservé au personnel engagé face à la crise

👆 Pour cette rencontre, aucune billetterie grand public ne sera mise en place.

D'un commun accord, la mairie de La Baule, le FC Nantes et le @HAC_Foot ont décidé d’ouvrir une partie de la tribune principale au personnel en première ligne face au #COVID19.



— FC Nantes (@FCNantes) August 5, 2020

C'est une décision suffisamment rare pour être soulignée. À l'heure où certains matchs amicaux se déroulent à huis clos et d'autres en présence d'un nombre limité de spectateurs, les clubs de Nantes et du Havre ont souhaité faire un geste de solidarité envers le personnel engagé en première ligne face à la crise du Covid-19. Leur rencontre amicale prévue le samedi 15 août à 16h00 ne pourra être suivie sur place que par un public bien précis.Dans un communiqué, le club nantais précise que cette décision a été prise d'un commun accord avec son adversaire havrais (6eme de Ligue 2 l'an dernier) et la municipalité de La Baule. "Aucune billetterie grand public ne sera mis en place en amont ni le jour du match", prévient le FCN. Pour cette rencontre, une partie de la tribune du Stade Moreau-Defarges sera ouverte pour y accueillir exclusivement le personnel hospitalier, les pompiers et les policiers, selon le communiqué. Pour rappel, ce match sera le dernier test pour les hommes de Christian Gourcuff avant le lancement de la prochaine saison.